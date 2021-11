Cônsul Bruno Paes Moreira é membro da ALALS

O cônsul-geral de Portugal em Genebra, Bruno Paes Moreira, tomou posse como Membro Académico Honorário da Académie des Lettres et Arts Luso-Suisse (ALALS).

Além de Paes Moreira, tomaram posse novos académicos no âmbito do 5° Festival Internacional de Literatura e Arte da ALALS, que teve lugar no museu Voltaire, em Genebra.

Este museu foi a residência do filósofo entre os anos de 1755 e 1760, tendo recebido nesta casa influentes escritores e figuras ligadas à monarquia. Foi precisamente nesta casa onde ele escreveu muitas de suas obras que viriam a mudar o mundo, como foi o caso do poema sobre o terramoto de Lisboa de 1755). Voltaire defendia que o ser humano deveria ser livre para assim poder expressar a sua vida criativa, sem interferências de cunho moral e religioso.

Passados mais de 260 anos, esta residência continua a ser um espaço de pesquisa e de encontro de escritores a nível internacional.

Assim, no passado dia 6 de novembro, a ALALS organizou neste espaço a cerimónia de tomada de posse de novos académicos onde tomaram posse 30 novos membros entre os quais o cônsul-geral de Portugal em Genebra, como académico honorário, ocupando a cadeira número 12.

Como novo académico, Bruno Paes Moreira manifestou “estar honrado com o convite e motivado em poder colaborar ainda mais para o apoio e incentivo dos hábitos da leitura nas nossas comunidades, apoiando as iniciativas e eventos que esta academia organizar ao longo do ano, assim como os seus parceiros culturais”.

O evento encerrou com uma visita guiada pelo historiador, e conservador adjunto do museu, Flávio Borda D’Água, ele também académico da ALALS.