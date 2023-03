Construções lusas em Macau podem tornar-se património cultural

Antigas moradias de influência arquitetónica portuguesa em Macau integram o quarto grupo de edificações propostas para classificação como património cultural do território.

A proposta inclui, ao todo, seis bens imóveis que “refletem caraterísticas culturais locais, apresentam documentação completa e bem fundamentada e cumprem todos os requisitos para a classificação”, disse, em conferência de imprensa, a presidente do Instituto Cultural, Leong Wai Man.

A responsável anunciou o início de uma consulta pública de 60 dias, a partir de hoje, e aberta a todos os residentes, sobre a classificação destes imóveis.

No grupo, está incluído um conjunto de 12 casas na avenida do Coronel Mesquita e na estrada de Coelho do Amaral que “apresenta um desenho coerente que reflete amplamente as caraterísticas do estilo arquitetónico Português Suave”, explicou o chefe do departamento do Património Cultural do IC, Choi Kin Long.

Construídas entre 1950 e 1951, estas moradias foram no passado residências para funcionários públicos, sendo que dez unidades foram revitalizadas para servirem como espaços comunitários.

Choi Kin Long indicou que da lista constam ainda outros quatro “edifícios bifamiliares” localizados na avenida do Coronel Mesquita e na vizinha rua de Francisco Xavier Pereira. Com um “desenho típico do estilo arquitetónico Português Suave”, estas casas serviram como residência de funcionários da antiga Repartição dos Serviços de Correios, Telégrafos e Telefones.

Outro dos bens imóveis propostos, a Casa da Família Chio, na travessa da Porta, tem data de construção anterior a 1875, e, de estilo Lingnam, representa “uma das poucas antigas residências chinesas ainda existentes em Macau”.

A fechar este quarto grupo de bens imóveis estão a antiga residência de Lu Muzhen, mulher do antigo líder chinês Sun Yat-sen, na rua de Silva Mendes, o antigo matadouro municipal, no sopé da colina da Barra, e o posto alfandegário do porto de Coloane e de Ká-Hó, que foi no passado “a mais antiga instituição médica moderna instalada em Coloane”.

Existem atualmente um total de 159 imóveis classificados como património cultural em Macau.