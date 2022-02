Constitucional recebeu cinco queixas sobre contagem dos nossos votos

Na sequência da invalidação de cerca de 80% dos votos dos emigrantes no círculo da Europa, a Associação de Emigrantes “Também somos portugueses” (TSP) apresentou queixa à Comissão Nacional de Eleições e à Provedoria da Justiça, onde entraram mais três queixas sobre este assunto.

A associação defende “que sejam repetidas as eleições legislativas nesse Círculo Eleitoral, para que esses cidadãos possam exercer os seus direitos”. Relativamente às cinco queixas entregues pelo Livre, PAN, Volt, Chega, e MAS junto do Tribunal Constitucional (TC), prevê-se que este órgão tome uma decisão esta terça-feira relativamente aos 157 mil votos anulados.

O Jornal de Notícias, citando fonte oficial da Provedoria da Justiça, disse que recebeu, ao todo, quatro queixas devido à invalidação dos votos da emigração, mas “não pode intervir” no caso por se tratar de “matéria sujeita a impugnação judicial”.

Uma das queixas é da associação “Também somos portugueses” que considera que a “privação do direito ao voto de portugueses com voto válido e perfeitamente identificados viola os seus direitos e liberdades fundamentais, ataca a democracia política, e desincentiva a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais”.

Em sintonia com conselheiros das comunidades portuguesas que consideram urgente rever a lei eleitoral e introduzir novos métodos de votação, também a associação pede que se introduza “o voto eletrónico remoto”.

Depois do líder do PSD, Rui Rio, ter anunciado que ia apresentar uma queixa-crime junto do Ministério Público devido aos milhares de votos anulados, o Provedor de Justiça deixa de poder intervir por se tratar de uma caso “já em curso”.

A publicação oficial dos resultados em Diário da República está pendente devido à decisão do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. O tribunal deverá comunicar a sua decisão hoje ou amanhã.

Recorde-se que o sucedido não é inédito. Já em 2019, de um total de cerca de 158 mil boletins, foram anulados cerca de 35 mil votos da emigração. No entanto, o Tribunal Constitucional entendeu que a sua ação não ia alterar o resultado final das eleições e decidiu não agir sobre a situação.