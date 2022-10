Consequências políticas da agressão da Rússia contra a Ucrânia

Caros colegas, devemos dirigir-nos diretamente desta Assembleia ao Sr. Putin, pedindo para parar imediatamente com a guerra na Ucrânia e libertar todos os territórios ilegalmente ocupados, incluindo a Crimeia. Todos os referendos realizados desde 2014 são uma violação obscena do direito internacional.

Ao longo destes oito meses de guerra, Vladimir Putin não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos e não conseguirá atingir nenhum, a menos que prefira a destruição mútua. Mas, mesmo assim, será sempre derrotado.

Sr. Putin, desde o início da invasão, tem manipulado e mentido ao seu próprio povo, dizendo que era apenas uma operação militar especial. Mas hoje, de acordo com várias fontes, tem nas suas mãos talvez perto de 80 mil mortos do seu próprio povo.

As suas capacidades militares estão agora a enfraquecer rapidamente e a moral as tropas russas está destruída. Já não querem combater mais para alimentar a sua fantasia imperialista mortal. E agora está a chamar para a morte centenas de milhar de reservistas, enquanto centenas de milhares de outros estão a fugir da sua guerra demente, mesmo sabendo os riscos que correm com a fuga.

A NATO, a União Europeia, o Conselho da Europa e outras organizações estão mais fortes e unidas que nunca, enquanto a sua economia está em colapso e o seu povo a sofrer e em desespero. E por causa disso, está a ser obrigado a usar cada vez maior repressão para silenciar as vozes que protestam contra a sua brutal ditadura.

Sr. Putin, engula o seu orgulho e reconheça que a sua fantasia expansionista está também a destruir o seu país. Queria tornar a Rússia grande de novo, mas em vez disso está a destruir todas as perspetivas de futuro do seu país e do seu povo, o qual, na realidade despreza. O seu regime está a desmoronar e está mais isolado que nunca, internamente e externamente. Até a China está a distanciar-se.

Pare com a barbárie. Respeite a Lei Internacional, os Direitos Humanos e a soberania das nações. Não transforme o mundo numa selva sem lei nem moral.

Matar cada vez mais pessoas, destruir a Ucrânia e chantagear o mundo com alimentos e energia não lhe dará a vitória. Pelo contrário, vai destruí-lo mais depressa.

Não tem saída. Será julgado pelos seus crimes de guerra e pelos crimes contra a humanidade por causa da guerra desumana que provocou sem qualquer razão.

A justiça terá de ser feita e o único lugar que terá na História será na prisão.

Paulo Pisco

(Intervenção na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa)