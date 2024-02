Conselhos para o jantar de São Valentim (e outras ocasiões semelhantes)

Quais são as “regras” de um primeiro encontro romântico? Se os teus diálogos favoritos durante a ocasião incluem falar sobre questões financeiras, dramas familiares ou histórias de amor passadas, saiba que há muitas chances de estar a fazer tudo da maneira errada.

Numa pesquisa recente da Preply, portugueses entrevistados em todo o país não só elegeram os temas acima como arriscados no momento de fazer charme, mas os colocaram no topo do pódio dos tópicos a serem evitados ao se conhecer alguém.

Quem deseja causar apenas boas impressões neste Dia dos Namorados, por outro lado, deve investir nos tópicos que certamente conquistarão os corações logo de cara: animais de estimação, próximas viagens, livros e filmes, alguns dos preferidos dos respondentes.

Para desvendar as “regras portuguesas” do primeiro encontro, nos últimos dias, a especialista no ensino de línguas pediu que internautas de todas as regiões de Portugal compartilhassem o que mais valorizam ao se encontrarem inicialmente com um interesse amoroso. Além dos assuntos e elogios que mais fazem sucesso entre a população, a plataforma também descobriu os hábitos e manias que mais irritam os paqueradores nos flertes presenciais e online.

Principais conclusões:

Durante o primeiro encontro, hobbies e interesses pessoais são o assunto favorito de 74,8% dos respondentes;

Conversas sobre amores passados, por outro lado, são um problema para quase 76,8% dos entrevistados;

Outros problemas comuns em um momento a dois incluem, segundo os respondentes, falar muito alto (57,2%), interromper o outro(50,6%) e usar gírias o tempo todo (45,8%);

Não sabes o que elogiar? 7 em cada 10 portugueses esperam comentários positivos sobre suas personalidades.

Primeiro encontro sem deslizes: o que dizem os portugueses

Saber como te apresentar, soar confiante, ter boas respostas na ponta da língua… em meio a sensações como o famoso frio na barriga e certa tremedeira nas pernas, ninguém que já passou por um primeiro encontro diria que essa é uma ocasião fácil — mas escolher os temas e comentários certos para quebrar o gelo pode torná-la mais simples, sobretudo com certa “ajudinha” de outros portugueses.

Na dúvida sobre o que falar, por exemplo, diversos seriam os tópicos que tornam o momento mais agradável na opinião dos entrevistados: vale partilhar dicas e detalhes sobre viagens, o tema preferido de 52,6% dos respondentes, comentar sobre as músicas e artistas mais ouvidos(47,6%), indicar desportos e atividades ao ar livre (29%)… desde que não falte espaço para os demais hobbies e interesses pessoais, o melhor dos assuntos para um encontro segundo 7 em cada 10 internautas.