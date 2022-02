Conselhos para a segurança online dos seus filhos

Um dos grupos mais vulneráveis aos ciberriscos são as crianças que acedem à Internet todos os dias, muitas das vezes sem a supervisão dos adultos. A Check Point relembra que, atualmente, todos os jogos e aplicações são potenciais meios de entrada para o cibercrime.

É cada vez mais importante consciencializar os mais novos para os perigos a que se expõem quando estão online. A Check Point salienta que é da responsabilidade de todos educá-los e oferecer-lhes as ferramentas certas para navegar na Internet de forma segura.

Criar passwords divertidas e engraçadas: as redes sociais estão a ganhar cada vez mais popularidade, bem como os jogos e aplicações, cada vez mais apreciados pelos mais jovens. Existem muitas passwords que os mais pequenos precisam de criar para aceder aos mais variados conteúdos e criá-las de forma irresponsável pode pôr em causa a sua segurança. As crianças são as mais web-savvy, nasceram num mundo online e por isso devem aprender cedo a importância de uma forte password. Deve ser uma combinação que apenas eles sabem e para isto não se deve usar informação pessoal, como datas de aniversário, idade ou nomes de jogadores famosos, pois isto é informação fácil de se obter Pensar em algo que seja difícil de adivinhar, nunca partilhando com mais ninguém Em caso de dispositivos loT ou aplicações com palavras-passe previamente definidas, é de extrema importância estas sejam mudadas, caso contrário podem ser fáceis de desvendar. As passwords devem ser diferentes para cada plataforma e devem sempre ser compridas com os mais variados caracteres, símbolos e números, como por exemplo %Atletimadrid22#!

as redes sociais estão a ganhar cada vez mais popularidade, bem como os jogos e aplicações, cada vez mais apreciados pelos mais jovens. Existem muitas passwords que os mais pequenos precisam de criar para aceder aos mais variados conteúdos e criá-las de forma irresponsável pode pôr em causa a sua segurança. As crianças são as mais web-savvy, nasceram num mundo online e por isso devem aprender cedo a importância de uma forte password.

Utilizar códigos de acesso: Se tem um tablet ou um smartphone, deve sempre ter um código de acesso que restrinja qualquer um que tente entrar. Desta forma, se algum dia uma das suas crianças se esquecer do seu dispositivo num espaço público, é possível prevenir que alguém consiga entrar e obter todos os dados que o dispositivo contém.

Atualizar é fixe e previne: Cada vez mais jogos e aplicações podem ser instalados em dispositivos móveis e/ou computadores. Mas estas atividades têm o seu lado mau, especialmente se forem grátis: grátis às vezes é sinónimo de vírus ou malware capaz de infetar os dispositivos conectados à mesma rede. Atualizar sempre que necessário é essencial, na medida em que protege os dispositivos contra novas ameaças e vírus.

Não clicar sem pensar: A primeira coisa a saber é que “phishing” é a tática de incitar alguém a clicar num link que irá causar problemas ao dispositivo. Para evitar cair nesta armadilha, só devemos abrir e-mails de pessoas que conhecemos, nunca clicando em links ou anexos que nos chegam de forma suspeita.

Ter atenção aos estranhos na Internet: Hoje há muitos jogos e redes sociais que permitem ter conversas com pessoas que fazem parte do mundo online. Contudo, pode-se pensar que essas pessoas são crianças ou jovens, mas nada é garantido. Por isso, se não conhece alguém pessoalmente é melhor evitar conversas, mesmo que haja um ecrã pelo meio, eles podem ser perigosos na vida real.

“A Internet está presente em muitas das nossas atividades diárias, por isso é essencial proteger os mais novos lá de casa contra qualquer tipo de perigos online e é essencial tomar todas as medidas de precaução, treinando-os em todos os aspetos sobre a cibersegurança. Quando eles estão online só devem falar com pessoas que conhecem da vida real, e precisam de saber que partilhar informação pessoal online é perigoso. Há outras regras de ouro, como clicar apenas em links que conheçam, proteger as contas com passwords robustas e atualizar as aplicações sempre que possível.” afirma Rui Duro, Country Manager da Check Point Software Technologies em Portugal.