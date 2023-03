Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa está reunido em Lisboa

O Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa (CRCPE) reune, em Lisboa, a partir de hoje e até dia 17 de março, disse ao BOM DIA o presidente desta estrutura, Pedro Rupio, conselheiro eleito pela Bélgica.

Segundo Rupio, logo a seguir à sessão de abertura que tem lugar esta quarta às 15 horas, o CRCPE irá reunir com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas na Sala dos Concursos, Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Nos dias 16 e 17 de março têm lugar reuniões de trabalho com direções e grupos parlamentares /deputados únicos de partidos com assento parlamentar na Assembleia da República (PAN, PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal).

Alguns dos temas previstos para as reuniões de trabalho são “a situação da rede consular, o voto postal nas eleições presidenciais, a alteração à lei e eleições do CCP, ensino de português no estrangeiro, teste-piloto de voto eletrónico não presencial e plano estratégico para as comunidades portuguesas”, concluiu Pedro Rupio.