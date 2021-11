Conselho de Estado

O estudo publicado na revista <i>The Lancet</i> conclui que há uma menor taxa de cancro do colo do útero e prevalência de células pré-cancerígenas nas mulheres no Reino Unido que foram vacinadas contra o HPV entre os 12 e os 18 anos. A taxa é ainda menor nos casos em que a vacinação ocorreu no início da adolescência, revelam os peritos.