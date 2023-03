Conselho de Disciplina absolve Sporting por incidentes em Leiria

A SAD do Sporting foi esta semana absolvida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol do processo instaurado na sequência do mau comportamento dos adeptos leoninos na final da Taça da Liga em Leiria.

No “clássico” frente ao Futebol Clube do Porto, no derradeiro encontro que decidia o Campeão de Inverno, “14 tochas incandescentes que foram atiradas” pelos adeptos verde e brancos da bancada superior. Tais atos valeram, além do processo, uma pesada multa, no valor de 10.200 euros, aos cofres da turma de Alvalade.

Em nota, o Conselho de Disciplina informa que “ficou por provar o perigo concreto criado pela conduta da SAD arguida, necessário para o preenchimento do tipo (…) sendo que esse perigo não foi devidamente caracterizado na acusação, nem sustentado na prova carreada pela mesma”.