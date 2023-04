Conselho das Comunidades reúne esta semana para debater lei e voto

As três comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) reúnem-se em Lisboa a partir de quinta-feira, com a alteração à lei que regulamenta este órgão consultivo na agenda, assim como a aposta no voto eletrónico à distância.

Os conselheiros estarão reunidos quinta e sexta-feira e no primeiro dia de trabalhos serão recebidos pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo. Ainda nesse dia participarão numa audiência na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades da Assembleia da República.

O presidente do CCP, Flávio Martins, disse à agência Lusa que nestes encontros serão abordados temas como a alteração da Lei 66-A, que regulamenta a estrutura, as competências e o funcionamento do Conselho, e que neste momento é objeto de discussão por um grupo de trabalho.

Este grupo parlamentar está a trabalhar os três projetos de lei (PS, PSD e PAN) que foram aprovados na generalidade e que deverão resultar num diploma a ser debatido e aprovado em plenário.

O CCP reitera a defesa da possibilidade do voto eletrónico à distância, o que na sua opinião iria aumentar a participação dos emigrantes portugueses nos atos eleitorais em Portugal.

O Conselho também defende a realização de um teste-piloto do voto eletrónico descentralizado para a próxima eleição do CCP, seguida de “uma avaliação, para averiguar se pode ser estendida a outros atos eleitorais”, disse.

Flávio Martins considera que os eleitores deveriam poder escolher qual a modalidade do seu voto: presencial, postal ou ‘online’.

As três comissões vão abordar temas como o funcionamento dos postos consulares, “uma crítica muito antiga”, o ensino do português no estrangeiro e o apoio ao associativismo nas comunidades.

O ensino superior em Portugal e os benefícios que possam existir a quem vive fora de Portugal e as questões voltadas para a tributação serão igualmente tema destes dois dias de reuniões.