Conselho das Comunidades Portuguesas comemora 40 anos

A reunião anual do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CP-CCP) decorre entre os dias 11 e 14 de outubro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

No primeiro dia, 11 de outubro, a partir das 15h00, decorrerá a cerimónia de celebração dos 40 anos do CCP. Ao longo dos quatro dias, decorrerão reuniões do CP-CCP com membros do Governo, entre os quais o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e a SECP Berta Nunes, bem como reuniões internas entre os conselheiros.

Nesta terá lugar a apresentação do projeto “Memória do CCP”, seguida, às 16h30, do painel “Os 40 anos do CCP e as perspetivas desse órgão consultivo”, onde intervirá a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, a antiga Secretária de Estado da Emigração e das Comunidades Portuguesas,

Manuela Aguiar, e o Conselheiro Amadeu Batel, com moderação da jornalista Rosário Lira.

Esta cerimónia será retransmitida na página Facebook do BOM DIA.