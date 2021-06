Conselho das Comunidades Europa: Pedro Rupio reeleito

Pedro Rupio foi sexta-feira reeleito presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa (CRCPE) durante uma reunião em que foram debatidas “as grandes questões estruturantes das comunidades portuguesas”, nomeadamente o ensino do português no estrangeiro.

No final da reunião de dois dias, Pedro Rupio disse à agência Lusa que o ensino do português no estrangeiro foi um dos principais temas abordados no encontro, tendo o conselho acolhido “de forma satisfatória” a intenção do Governo inverter a diminuição destes alunos na Suíça.

Por outro lado, o CRCPE decidiu neste encontro que vai constituir um grupo de trabalho que recolherá informações junto do movimento associativo das comunidades, para posteriormente apresentar sugestões ao Governo nesta temática, tendo em conta a crise que afeta este movimento, nomeadamente na Europa.

O aumento de portugueses com a intenção de emigrarem como forma de responder à crise económica está a preocupar o conselho que receia “mais casos de exploração laboral, de compatriotas mal informados, como aconteceu no passado”.

“Desde que se iniciou esta crise mundial, acompanhamos nas redes sociais e através de outros contactos com compatriotas nossos no terreno que há muitas pessoas que pretendem instalar-se nos diversos países de residência para encontrar trabalho e notamos que são pouco informadas e queremos evitar situações de precariedade extrema”, adiantou.

Para isso, o CRCPE recomenda a realização de “largas campanhas de informação” para evitar estas situações e também junto das empresas em Portugal, para que cumpram as suas obrigações, nomeadamente pagamentos à segurança social”.

Sobre o anterior mandato, Pedro Rupio enalteceu o facto de algumas das questões que foram apresentadas à tutela terem sido totalmente ou parcialmente resolvidas, desejando para o próximo mandato a continuidade “de forma construtiva” desse diálogo.