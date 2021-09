Conselho da Europa: Paulo Pisco presidente da sub-comissão das diásporas

O deputado do PS pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, foi eleito presidente da Sub-Comissão das Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, numa reunião que se realizou em Estrasburgo esta terça.

O deputado era já vice-presidente desta subcomissão desde janeiro de 2019, tendo participado em inúmeras iniciativas no âmbito da valorização das diásporas, muito particularmente nas atividades da Rede Parlamentar para as Políticas das Diásporas, que realizou várias reuniões específicas para discutir questões como os direitos políticos e a participação cívica, o papel das associações, o potencial económico, entre vários outros temas.

Neste contexto, o deputado do PS eleito pela emigração foi também o autor de um relatório sobre “Por uma Política Europeia para as Diásporas“, aprovado no plenário da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa no passado mês de junho.

O deputado agradeceu a confiança que nele depositaram os membros da Sub-Comissão, bem como o trabalho desenvolvido pelos anteriores presidentes, particularmente Andrea Rigoni, Duarte Marques e Kilion Munyama.

Na próxima reunião, Paulo Pisco apresentará um programa de trabalho que será desenvolvido no âmbito da Sub-Comissão, com destaque para algumas recomendações aprovadas no relatório “Por uma política europeia para as Diásporas”, designadamente para ouvir algumas entidades e organizações e discutir a importância de cada Estado-membro do Conselho da Europa realizar um mapeamento das suas diásporas, de forma a melhor reforçar os laços com o país de origem e a integração nos países de acolhimento.

A papel dos jovens e das mulheres na diáspora são outros dos temas que estarão sobre a mesa.

