Conselho da Europa: aprovado relatório de Carlos Gonçalves sobre desporto em pandemia

“A pandemia da covid-19 teve um forte impacto no sector do desporto que durante vários meses esteve quase paralisado.”, considera o deputado eleito pela emigração na Europa.

Carlos Gonçalves viu hoje aprovado na Comissão de Cultura, da Ciência, da Educação e dos Media do Conselho da Europa o seu relatório sobre as “Políticas do Desporto em Tempos de Crise”.

Segundo o parlamentar português, “a própria sustentabilidade financeira deste sector está ameaçada”.

Carlos Gonçalves destaca a importância deste relatório e do facto de ser necessário chamar a atenção para o problema porque, afirma, “o desporto assume um papel determinante para as nossas economias mas convém, sobretudo, salientar o seu contributo para a integração, inclusão e coesão social”.

