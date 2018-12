Conselho da Diáspora: Portugal está a ser vítima do seu sucesso

Reuniu na sexta-feira o Conselho da Diáspora que, desde há sete anos, se junta uma vez por ano com o presidente e o vice-presidente honorários, que são o Presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros, levando um ou dois temas e propostas sobre como tornar Portugal mais atrativo.

“Trouxemos à discussão dois temas e os principais interessados na cadeia de valor para falarem sobre um tema específico e darem a sua experiência, e este ano os temas são o talento, a retenção e criação de talento, e o posicionamento relativo de Portugal para manter ou melhorar os bons índices de competitividade”, disse Filipe de Botton.

Portugal, defendeu, “está a ser vítima do seu sucesso” porque tem sido um local de investimento privilegiado, “está a começar a ter falta de recursos de gente bem preparada para ir ao encontro das necessidades de emprego de talento”.

O Conselho da Diáspora tem três grandes prioridades, que são aproximar a diáspora dos portugueses influentes de Portugal, trazer ideias e fazer a ponte entre o país e os potenciais investidores, e internacionalizar o próprio Conselho.

“Para o futuro, queremos internacionalizar o Conselho da Diáspora”, salientou Filipe de Botton, exemplificando com o Fórum EuroÁfrica, que decorreu no verão passado no Estoril, e cuja presença do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, juntamente com mais sete ministros africanos, permitiu “reatar as relações diplomáticas entre Portugal e Angola, um efeito lateral, mas que mostrou o papel que pode ter o Conselho”, concluiu.