Conselho Consultivo do Consulado em Estugarda reuniu pela terceira vez

No passado sábado, decorreu, nas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Estugarda, a terceira reunião do Conselho Consultivo, na qual foram discutidas, “de forma franca e transparente”, segundo fonte consular, matérias do interesse da comunidade portuguesa residente neste jurisdição consular, como o atendimento consular, os recursos humanos, o ensino do português, aos apoios ao movimentos associativo e as presenças consulares, entre outras matérias.

Foi igualmente abordada a visita de do Secretário de Estado das Comunidades à Alemanha. A extensão, até 2026, do Programa Regressar foi também uma das informações partilhadas.

O cônsul-geral deu ainda conta das iniciativas empreendidas, bem como aquelas a realizar no futuro próximo, no âmbito da diplomacia institucional, pública, económica, cultural e científica. Foi ainda recordada a existência do Gabinete de Apoio Social e Segurança Social, em funcionamento desde fevereiro de 2022.