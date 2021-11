Conselheiros na Suíça lamentam redução de alunos de português

Há uma “diminuição contínua do número de alunos na Suíça”, pode ler-se nas conclusões da reunião dos conselheiros das comunidades eleitos na Suíça com o o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, Pedro Rupio.

Segundo o comunicado de Pedro Rupio, os alunos de português eram “12.500 em 2012 (ainda antes da implementação da propina), 9.700 em 2018 e 8.000 este ano letivo”.

Os conselheiros culpam o método de inscrição, afirmando que das 8.000 inscrições, cerca de 3.000 ainda estão por validar devido a dificuldades com o processo, “nomeadamente por causa do pagamento da propina, situação que deixa muitos jovens sem manual escolar”, afirmam, considerando que “tendo em conta que o Instituto Camões oferece aulas de português a filhos de emigrantes, vertente de língua estrangeira, os pais procuram ensino de melhor qualidade e recorrem cada vez mais ao privado para que os filhos tenham acesso a ensino de português com vertente de língua materna”.

Os conselheiros recordam que um quinto da rede oficial do Ensino de Português no Estrangeiro é constituída por alunos portugueses da Suíça.

As Conselheiras e os Conselheiros reuniram com Pedro Guerreiro, presidente da Associação Recreativa e Cultural dos Amigos da Escola Portuguesa da Região de Regensdorf, e João Amaral, presidente da Associação Portuguesa de Zurique. Mais do que apoios financeiros, estes dirigentes associativos apelam para uma maior atenção por parte das autoridades portuguesas, nomeadamente com um “melhor acompanhamento e divulgação das atividades das associações”.

Abordou-se a possibilidade de se reconsiderar o modelo de porte pago para o envio de imprensa e “falou-se das dificuldades que existem em obter apoios da DGACCP (apenas uma associação na Suíça recebeu apoios financeiros em 2021)”.

A reunião dos conselheiros das comunidades portuguesas da Suíça com o CCP Europa teve lugar na Volkshaus de Zurique, com a participação de Domingos Pereira, presidente da secção local do Conselho das Comunidades Portuguesas na Suíça, e as conselheiras Sandra Ferreira, Maria da Encarnação Belo, José Abreu, além de Pedro Rupio, Presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa e Amadeu Batel, Secretário do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa.