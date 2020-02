Conselheiros na Alemanha preocupados com falta de alunos de português

O embaixador de Portugal em Berlim, João Mira Gomes, explicou aos conselheiros das comunidades na Alemanha que já contactou a central da Deutsche-Post para tentar arranjar maneira de as filiais da Post e do Postbank, conseguirem ler e reconhecer o cartão de cidadão português e minimizar os muitos problemas que os portugueses na Alemanha tem tido com o cartão de cidadão, segundo publicação nas redes sociais do conselheiro Manuel Machado.

“Este é um tema que os conselheiros têm debatido durante os últimos dois anos e, não vamos deixar cair este problema no esquecimento”, explicou o conselheiro eleito na Alemanha e Polónia.

A informação foi fornecida pelo embaixador Mira Gomes durante uma reunião na qual participou o embaixador de Portugal, os cônsules em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes, Hamburgo, Luís Filipe Cunha, Estugarda Carla Saragoça, e o cônsul honorário em Munique, Vasco Gerhard Vieira Branco Szymanski, assim como coordenador do ensino de português Rui Azevedo, o conselheiro social na Alemanha Fernando Gonçalves e os conselheiros das comunidades eleitos na Alemanha Manuel Machado, Alfredo Stoffel, José Loureiro e Nelson Campos



Além da questão do não-reconhecimento do cartão do cidadão, o ensino de português e a situação atual do associativismo na Alemanha, que “está claramente a mudar”, diz Machado, foram temas em debate nesta reunião regular e que foi a última com o embaixador João Mira Gomes, que deixa Berlim e vai para a embaixada de Portugal em Madrid.