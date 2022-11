Conselheiros na Alemanha defendem voto eletrónico

“Há uma unanimidade na percepção de que o voto electrónico não presencial pode levar ao aumento da participação cívica por parte das comunidades”, consideram conselheiros das comunidades eleitos na Alemanha.

Alfredo Stoffel, disse ao BOM DIA que seria importante que o Governo, o Partido Socialista e o primeiro partido da oposição, o PSD, chegassem a um acordo neste sentido. O conselheiro pede que sejam criadas “as condições para que o projecto piloto pensado para a eleição do próximo CCP se concretizasse de modo a se poderem tirar as devidas ilações, tanto positivas como negativas”.

Stoffel falava no passado sábado, dia 19 de novembro, em reunião que os membros do Conselho Consultivo tiveram com os Conselheiros das Comunidades eleitos na área de jurisdição do consulado português de Düsseldorf.

Neste encontro os conselheiros, Alfredo Stoffel e Manuel Machado, fizeram também um balanço das suas atividades desde 2016, com destaque para os temas que consideram os mais importantes para a comunidade residente na Alemanha: associativismo, ensino, rede consular e segurança social, entre outros de carácter mais geral.

A alteração da lei eleitoral e da lei para o CCP foram também temas de informação que provocaram alguma discussão, sobretudo à volta do voto electrónico não presencial, embora os conselheiros não tenham dúvidas sobre as vantagens, como foi referido.

Esta reunião foi a primeira de uma ronda que os conselheiros previram para 2022; a próxima será em Dezembro em Estugarda estando previstas as áreas consulares de Hamburgo e Berlim para o primeiro trimestre de 2023.

“Resta agradecer à senhora Cônsul Geral Lidia Nabais e à sua colaboradora Fátima Claudino a gentileza de termos podido reunir nas instalações do Consulado Geral”, concluiu Alfredo Stoffel.