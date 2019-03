Conselheiros do Luxemburgo lançam campanha de apoio a Moçambique

Os representantes eleitos pelos Luxemburgo do Conselho das Comunidades Portuguesas, João Verdades dos Santos, com a ajuda de Vera Herold, investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa, lançam sob orientação da “Croix-Rouge Luxembourgeoise”, uma campanha de recolha de fundos, destinada a apoiar as vítimas do ciclone Idai, que devastou toda a região da cidade da Beira em Moçambique.

Trata-se de uma recolha de dinheiro que se destina a apoiar os esforços urgentes de socorro, bem como a distribuição de bens de primeira necessidade e cuidados de saúde aos desalojados de Moçambique.

As contribuições poderão ser feitas transferência bancária, para a seguinte conta da “Croix-Rouge Luxemburgeoise” junto da POST, com as seguintes coordenadas:

BIC CCPLLULL

LU52 1111 0000 1111 0000

Referência “Ajuda Moçambique”

Os conselheiros do Luemburgo apelam a todas as associações, empresas e cidadãos residentes no Luxemburgo ou fora, a contribuir para esta campanha de ajuda a Moçambique.

Mais informações disponíveis na página da Cruz Vermelha do Luxemburgo.