Conselheiros das comunidades pedem reconhecimento dos emigrantes

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) pede que o 10 de junho “não seja apenas uma data mas o real reconhecimento” do “trabalho” feito pelos emigrantes “na defesa de Portugal”. Na mensagem vídeo, que conta com as intervenções dos membros do Conselho Permanente do CCP (CP-CCP), presidido por Flávio Alves Martins, os conselheiros pedem que “as comunidades tenham representatividade e o reconhecimento do seu histórico trabalho na defesa de Portugal”.

E dizem esperar que o 10 de junho “não seja apenas uma data mas o real reconhecimento” desse seu papel. Além disso, apelam aos jovens para que contribuam para construção do trabalho das comunidades portuguesas.

O vídeo surge na sequência da pandemia de covid-19 que impede este ano que as comemorações do 10 de junho nas comunidades portuguesas possam ser feitas presencialmente, o que o presidente do CP-CCP, Flávio Alves Martins, explica logo no início da mensagem.

“Por causa da pandemia de covid-19 as comunidades não puderam comemorar presencialmente o 10 de junho. Por isso o CCP solidário com todas e todos, especialmente os mais vulneráveis, quero abraçar-vos virtualmente”, através desta mensagem, afirma Flávio Martins.

Por diversos motivos e por decidirem residir noutro país os emigrantes portugueses “foram e são raiz, fundamento e esteio do CCP e das nossas ações”, lembram os conselheiros aos portugueses espalhados pelo mundo.

“O Conselho das Comunidades é há 40 anos a legítima voz de quem, mesmo distante, está ligado a Portugal”, sublinham, um país, cujo dia Nacional é do seu poeta e da sua gente, acrescentam.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse a 05 de junho que, face ao contexto de pandemia de covid-19, foi necessário “adaptar” as comemorações do 10 de Junho junto das comunidades portuguesas, marcadas por uma edição especial do programa “Portugal no Mundo”.

De acordo com um comunicado emitido pelo MNE naquele dia, a edição especial do programa “Portugal no Mundo” será “transmitida em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1, no final da manhã e durante o período da tarde do dia 10 de junho”.

“As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na rede diplomática e consular contam com uma atenção particular à evocação da diáspora portuguesa e da sua importância”, referiu a nota do ministério liderado por Augusto Santos Silva.