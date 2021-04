Conselheiros das Comunidades debatem tributação de imóveis aos emigrantes

Os Conselheiros da Comunidades Portuguesas da representação do Luxemburgo vão promover, nos dias 15 e 22 de abril, das 18h00 às 19h30 Luxemburgo locais (17h00 às 18h30 de Lisboa), uma sessão de informação sobre assuntos fiscais, intitulada Tributação de Imóveis e Regime do Residente Não Habitual.

Esta iniciativa tem como objetivo a partilha das últimas novidades sobre a Tributação de Imóveis e Regime do Residente Não Habitual, abordando os últimos desenvolvimentos nesta matéria, em particular a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 18 de março do corrente ano e o impacto desta nas relações entre os contribuintes e a Autoridade Tributária.

Os oradores convidados para esta iniciativa são os Drs. António Gaspar Schwalbach, sócio da área de Direito Fiscal e a Dra. Maria Inês Cotrim, ambos da sociedade de advogados SLCM.

Esta iniciativa será moderada e transmitida em direto nas redes sociais do BOM DIA.