Conselheiro na Alemanha: CCP vai finalmente a eleições

O Conselho das Comunidades Portuguesas, que foi forçado a adiar por diversas vezes as eleições devido à pandemia, vai a votos no primeiro trimestre de 2022. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha Alfredo Stoffel.

No programa “Dos cinco cantos do mundo”, da RTP, o conselheiro e membro do Grupo de Reflexão e Intervenção – Diáspora Portuguesa Alemanha (GRI-DPA) aproveitou para defender uma revisão à estrutura do Conselho das Comunidades que, segundo conta, tem apenas 64 das 80 vagas ocupadas.

“O rácio de conselheiros por país deve passar a ser proporcional ao número de eleitores portugueses recenseados”, explicou Stoffel.

Na mesma intervenção, o conselheiro radicado na Alemanha insistiu ainda que “é ingénuo pensar que pode ser feita uma política global para as comunidades”, já que “os portugueses que estão espalhados pelo mundo vivem inseridos em culturas completamente diferentes”.