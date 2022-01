Conselheiro das comunidades lança debate sobre as legislativas

“Boletim recebido! Agora é só votar, e é gratuito!”, recorda Pedro Rupio, conselheiro das comunidades eleito pela Bélgica, e também líder da estrutura europeia dos conselheiros, apela ao voto nas legislativas nas redes sociais.

“Como eu, cerca de 20.000 portugueses na Bélgica receberam – ou vão proximamente receber – um boletim de voto por correio registado para poder escolher a nova composição do Parlamento português”, afirma Rupio na sua página Facebook, insistindo que votar é simples e grátis.

Pedro Rupio tinha previsto organizar um debate presencial entre os candidatos pela Europa, mas “devido a constrangimentos relacionados com a pandemia de COVID-19, não foram reunidas as condições necessárias” e decidiu avançar com um modelo de debate em linha esta sexta e sábado.

