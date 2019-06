Conselheiro das Comunidades em Toulouse não se recandidata

António Capela, conselheiro das Comunidades Portuguesas para a área consular de Toulouse, anunciou que não se recandidata ao cargo.

Em entrevista ao LusoJornal o empresário abordou várias questões relativas ao seu mandato no CPP. “O nosso grande problema aqui é que o Vice-Consulado de Toulouse não tem apoios sociais.Qualquer posto consular havia de ter atividade social. Nós temos portugueses na miséria em França”, queixou-se António Capela.

As críticas estenderam-se também à falta de pessoal em Toulouse, “este posto atende muita gente. É verdade que atendem toda a gente no dia, mas por vezes têm de ficar a trabalhar até às 20h00.”

Numa nota positiva o conselheiro destacou a chegada do vice-cônsul Miguel Costa, que considerou muito competente, congratulou-se com as duas permanências consulares que obteve durante o seu mandato, em Fumel e Perpignan, e realçou as boa relações com o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, e com o conselheiro em Bordéus, Valdemar Félix.

António Capela justificou a decisão de não se recandidatar com ” problemas profissionais e de saúde”. Deixou também a indicação de quem considera a pessoa mais adaptada para lhe suceder, Vítor Oliveira.