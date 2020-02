Conselheira das comunidades eleita no Reino Unido deixa o cargo

“Não farei parte da última reunião do CCP em Lisboa, como também não voltarei a recandidatar-me para o próximo mandato do Conselho das Comunidades”, declarou no Facebook a conselheira das comunidades eleita no Reino Unido, Iolanda Banú Viegas.

A portuguesa declara que se trata de “uma escolha pessoal e com vários motivos para o fazer”.

Banú Viegas, que reside e trabalha na região de Wrexham, no País de Gales, deixa uma mensagem aos seus colegas conselheiros desejando “bons trabalhos a quem realmente faz os bons trabalhos nos seus países de acolhimento sem qualquer apoio, os meus colegas e amigos do CCP”.

Vários conselheiros comentaram a decisão de Iolanda Banú Viegas, na sua maioria, afirmando que a conselheira “vai fazer falta”.

Há duas semanas, Luísa Semedo, conselheira eleita em França e presidente do Conselho Regional da Europa das Comunidades Portuguesas, anunciou a sua demissão do cargo de presidente daquele conselho.