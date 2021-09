Consagração

És raio de sol

que atravessou o meu caminho

luz que iluminou a minha vida

detive-me e disfrutei

do teu calor no meu rosto e no meu peito

és clarão na noite escura, na minha noite

como a gota de chuva se enche de amor

antes de se lançar dos céus

para dar vida a um torrão de terra

és a fragrância fresca nas minhas manhãs

legado delicado e diafano

como um sopro de vida que me acorda

como pode um raio de luz ter-se extraviado

e agora encontrar-me?

Como pode o teu abraço ser o meu arpejo

como pode o teu olhar entender-me assim

como podem os teus lábios terem o desenho do meu beijo

como posso ter tanta sede de ti

e Deus, como tenho sede.

E tu, que devias ser água, és oceano

devias ser luz, mas és sol

devias ser calor, mas és fogo

devias ser só sexo, mas és amor

devias ser gozo, mas és êxtase

devias ser grito, mas és libertação

devias ser mito, mas és fé

devias ser salto, mas és voo

devias ser tontura, mas és queda

devias ser vertigem, mas és viagem

devias ser o universo todo

e és

e somos.

Como podem os nossos sonhos e as nossas almas

se terem misturado no infinito

há tantos séculos atrás e os nossos corpos

somente agora no tempo finito deste delito?

José Luís Correia

(Foto: Creative Commons Zero – CC0)