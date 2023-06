Conquistadores enfrentam eslovenos na Conference

O Vitória de Guimarães vai defrontar os eslovenos do NK Celje na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol da época 2023/24, ditou o sorteio realizado hoje na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

A equipa minhota, sexta classificada na I Liga desta temporada, vai disputar o jogo da primeira mão do caminho principal da terceira edição da prova em Celje, em 27 de julho, recebendo o vice-campeão esloveno uma semana mais tarde, em 03 de agosto.

O Vitória de Guimarães participa pela segunda vez na Liga Conferência Europa, depois de em 2022/23 se ter imposto aos húngaros do Puskás Académia na segunda pré-eliminatória, tendo sido afastado pelos croatas do Hajduk Split na terceira.

O Arouca, que terminou o campeonato no quinto lugar, acede diretamente à terceira pré-eliminatória da mais recente prova europeia de clubes, cuja edição inaugural foi conquistada pela Roma, na época 2021/22, sob a liderança do treinador português José Mourinho, e que em 2022/23 foi ganha pelos ingleses do West Ham.