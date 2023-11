Conhecidos os conselheiros por França. Vítor Oliveira teve a “maioria mais absoluta”

As eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas conheceram um resultado recorde na votação para Bordéus-Toulouse. A lista de Vítor Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, obteve 228 votos contra 54 dos seus concorrentes, obtendo assim a votação mais expressiva.

Vítor Oliveira é assim o conselheiro eleito pela região de Bordéus-Toulouse, juntamente com Teresa Fontão, uma agente imobiliária, nascida em Dijon, com raizes familiares em Arcos de Valdevez, que se define como uma pessoa com interesses na área da cultura e artes.

Vítor Oliveira reside em Toulouse, enquanto que a número da sua lista é residente na região de Bordéus.

Na lista de conselheiros eleitos estão dois colaboradores e colunistas regulares do BOM DIA: Vítor Oliveira e Rui Ribeiro Barata, reeleito por Estrasburgo.

Apenas três Conselheiros são repetentes: Paulo Marques (Paris), Manuel Cardia Lima (Lyon-Marselha) e Rui Ribeiro Barata (Estrasburgo).

Apesar de os resultados ainda não serem oficiais, o Lusojornal já revelou os 13 conselheiros eleitos em França, sendo a seguinte a lista:

Paris

Paulo Marques

Odete Fernandes Mendes

Fernando Rodrigues

Christine Alves

João Martins Pereira

Emília Ribeiro

António Oliveira

Lyon-Marselha

Jorge Campos

Emília Campos de Macedo

Manuel Cardia Lima

Bordéus-Toulouse

Vítor Oliveira

Maria Teresa Fontão

Estrasburgo

Rui Ribeiro Barata