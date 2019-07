Conhecidos os candidatos do PSD pela emigração

A lista de candidatos pelo Círculo da Emigração na Europa é encabeçada por Carlos Gonçalves, atualmente o único eleito pelo PSD, seguido de Victor Gomes, residente na Bélgica.

Liliana Bento do Luxemburgo e Selma Martins do Reino Unido são suplentes na lista da emigração europeia do Partido Social Democrata.

Carlos Gonçalves é atualmente deputado eleito na Europa, e escreve regularmente no BOM DIA.

Victor Gomes, funcionário da Comissão Europeia, é atualmente o responsável pela secção do PSD na Bélgica.

Liliana Bento trabalha no Luxemburgo para a central sindical LCGB, tendo sido candidata à liderança da CCPL, a Confederação da Comunidade Portuguesa do Luxemburgo. Selma Martins reside no Reino Unido, é advogada, e é a segundo mulher desta lista.

Da mesma forma, fora da Europa, o PSD propõe dois homens como candidatos e duas mulheres suplentes.

José Cesário, ex-Secretário de Estado das Comunidades, é o cabeça de lista do partido fora da Europa, seguido de Jerónimo Rodrigues Lopes. os suplentes desta lista são Maria João Ávila e Lola do Rosário.

As listas foram aprovadas em Conselho Nacional, e foram descritas por Carlos Gonçalves como “uma lista que se alarga a milhares de militantes que pelo mundo fora acreditam no PSD para continuar a afirmar a área das Comunidades Portuguesas no todo nacional”.

CÍRCULO ELEITORAL DE EUROPA

1. Carlos Alberto Gonçalves (na foto acima)

2. Victor Alves Gomes

SUPLENTES

1. Liliana Bento

2. Selma Marina Lopes Martins

CÍRCULO ELEITORAL DE FORA DA EUROPA

1. José Cesário

2. Jerónimo Rodrigues Lopes

SUPLENTES

1. Maria João Ávila

2. Lola do Rosário