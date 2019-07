Conhecida a lista do PS para o círculo da Europa

Já são conhecidas as listas eleitorais do PS tanto para o círculo da Europa, como para o círculo de fora da Europa.

No círculo eleitoral da Europa a lista socialista será novamente encabeçada pelo deputado Paulo Pisco. Nathalie Oliveira, por França, Ilídio Morgado,pela Suíça, e Sílvia Paradela, pela Bélgica e Benelux, compõe o resto da lista. O PS sempre elegeu pelo menos um dos dois mandatos em disputa no círculo da Europa.

Já no círculo de fora da Europa os socialistas não elegem deputados desde as legislativas de 1999, perdendo normalmente por larga margem para o PSD concorrendo sozinho ou em coligação com o CDS-PP. Para tentar inverter esta tendência a aposta recai em Augusto Santos Silva. O ministro dos Negócios Estrangeiros encabeça uma lista que conta ainda com Paulo Porto, pelo Brasil, Ana Soares, por Macau e Ásia, e Katherine Soares, pelos Estado Unidos e América do Norte. O objetivo será tirar ao PSD um dos dois mandatos em disputa.

Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta dos socialistas, considerou que a candidatura de Augusto Santos Silva traduz a “importância” que os socialistas concedem às questões da diáspora e “vai seguramente prestigiar o PS, porque, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, teve sempre uma ação de destaque no apoio às nossas comunidades espalhadas pelo mundo”.

“O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros fez um trabalho muito importante de proximidade junto das comunidades portuguesas. Este Governo, entre outras medidas com grande impacto, concretizou o recenseamento automático, aumentando os direitos de participação”, declarou à agência Lusa a secretária geral adjunta do PS.