Conhece Virgínio Passos?

Por trás do perfil @gino_dingo está Virgínio Passos, um português residente em França.

Gosta muito de Portugal, confessa que é sempre complicado quando as férias terminam e tem que deixar os seus familiares. Tem muito orgulho em ser português no estrangeiro, em andar com a camisola das quinas e em afirmar-se português.

O seu lugar preferido em Portugal é Viana do Castelo, descreve-a como uma cidade linda, e destaca também Santa Luzia.

Virgínio trabalha num restaurante e gosta do que faz. Ocupa o seu tempo livre com voluntariado, faz parte de um clube chamado Bearded Villains. Trata-se de um grupo de homens barbudos que fazem ações de solidariedade junto de pessoas que vivem na rua e de crianças doentes nos hospitais.

Explica que saiu de Portugal porque o pai, que já estava emigrado, trouxe a família para se juntar a ele. Admite que um dia gostaria de voltar a Portugal. Tenta estar sempre a par da atualidade portuguesa.

@gino_dingo é mais uma história de @portugalnomundo!