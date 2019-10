Conhece Vânia Oliveira?

Por trás do perfil @vaniaoliveira está Vânia Oliveira, uma jovem de 24 anos natural de Paços de Brandão, Santa Maria da Feira.

Veio para a Suíça com os seus pais quando tinha cinco anos. Fez todos os seus estudos em terras helvéticas. Retornou a Portugal, onde ficou durante dois anos, até que há cerca de um ano voltou para a Suíça.

Vânia sente que Portugal é a sua raiz, que é e sempre será a sua terra. Descreve ser portuguesa na Suíça como uma experiência que nem sempre é fácil, destacando que o mais difícil é estar longe da família e dos amigos.

O lugar preferido de Vânia em Portugal é a cidade do Porto, pois foi lá que trabalhou e é lá que tem as suas amizades.

Vânia explica que não permaneceu em Portugal porque queria ter uma maior estabilidade na vida, mas garante que voltará um dia.

Trabalha no ramo dos seguros e gosta do que faz. No seu tempo livre passeia e passa tempo com a família.

Segue um pouco a atualidade de Portugal, mas não muito porque dói bastante estar longe.

@vaniaoliveira é mais uma história de @portugalnomundo!