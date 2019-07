Conhece Vanessa Rodrigues?

Por trás de @vanessa.2904 está Vanessa Rodrigues. Tem 23 anos e nasceu no Luxemburgo. É secretaria numa imobiliária.

O seu pai foi a primeira pessoa da família que emigrou para o Luxemburgo. Segui-se a mãe e a irmã um ano depois.

Portugal para Vanessa significa família, saudade e felicidade.

Ser portuguesa no estrangeiro e no mundo é poder partilhar a minha cultura e tradições com outras pessoas. Vanessa Rodrigues considera o Luxemburgo também o seu país visto que nasceu, cresceu e construiu a sua vida lá.

O seu lugar preferido em Portugal é em Braga, o concelho de Vila Verde ao lado da sua família..

No seu tempo livre vende produtos de beleza. Gosta também de passar tempo com a sua família.

@vanessa.2904 é mais uma historia de @portugalnomundo.