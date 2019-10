Conhece um diplomata que contribuiu para a internacionalização de empresas portuguesas?

O Prémio Francisco de Melo e Torres volta este ano com mais uma edição para premiar um chefe de missão diplomática português que se tenha destacado pelo seu trabalho no apoio à internacionalização das empresas portuguesas, na promoção de Portugal no estrangeiro e na captação de investimento estrangeiro para Portugal.

O júri deste prémio é presidido pelo Embaixador António Monteiro e fazem parte ainda Bruno Bobone, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Paulo Portas, vice-presidente e Miguel Horta e Costa, vice-presidente.

Se conhece:

1. Casos concretos de empresas que se tenham internacionalizado e de projetos de internacionalização bem-sucedidos que tenham tido um apoio direto do chefe de missão diplomática (lobby/ facilitação de contactos, entre outros);

2. Casos concretos de empresas estrangeiras que se tenham estabelecido em Portugal ou entrado no capital de uma empresa portuguesa, através de uma atuação direta do diplomata;

3. Eventos organizados pelo chefe de missão diplomática para promover a imagem de Portugal e artigos publicados na imprensa local.

Faça a sua proposta de nomeação até dia 13 de dezembro através deste formulário.