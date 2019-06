Conhece Tina Machado?

O Presidente dos Estados Unidos cumpre esta terça-feira o segundo dia de visita oficial ao Reino Unido. Após alguns comentários que marcaram as primeiras horas em Londres, como as críticas ao mayor Sadiq Khan, Donald Trump prepara-se para a reunião com Theresa May. Na agenda estão temas como um possível acordo comercial transatlântico, as alterações climáticas e a Huawei.