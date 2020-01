Conhece Tiago Teixeira?

Por trás do Instagram @double_t_17 está Tiago Teixeira, um português de 36 anos. Nasceu em Seia, na Serra da Estrela, mas atualmente vive no Luxemburgo com a companheira e os três filhos.

Tiago sente que leva Portugal sempre consigo, identifica-se imenso com a cultura portuguesa em todos os aspetos, e sente que dá um toque lusitano a tudo o que faz.

Considera que ser português no estrangeiro é fácil, sente que por norma o povo português é bem visto, por isso torna-se fácil a adaptação seja onde for.

Diz que no Luxemburgo a adaptação ainda é mais fácil por causa da quantidade de portugueses.

Tiago é DJ e fundador da organizadora de eventos de música eletrónica Pitch Mouvement, bem conhecida entre os portugueses no Luxemburgo.

No seu tempo livre tenta ao máximo estar com a mulher e os filhos, mas também gosta muito de estar com os amigos quando pode.

De vez em quando ocupa as noites a passar música em bares e discotecas. Nas manhãs livres gosta de andar de bicicleta pelas montanhas. Também adora cozinhar.

Confidencia que saiu de Portugal um pouco por obrigação. O pai mudou-se para Israel, mas depois de rebentar a Guerra do Golfo teve de fugir e voltar para Portugal. Foi nessa altura que apareceu a oportunidade de vir para o Luxemburgo, e ele aproveitou. A mãe veio passado um ou dois anos, e Tiago ficou com a irmã, que ia entrar na Universidade do Minho. Aos 10 anos acabou por se juntar aos pais, foi uma altura que o marcou imenso, ainda hoje se lembra bem.

Diz que um dia quer voltar, mas neste momento não se vê a fazê-lo, por várias razões.

Tiago gosta muito do que faz.Trabalha na área comercial, tendo três anos de experiência no ramo imobiliário. Costuma dizer que vende sonhos

Tiago explica a origem da sua empresa, “a Pitch Mouvement vai fazer sete anos em maio, na altura foi criada para aproximar todos os amantes de música eletrónica da comunidade portuguesa no Luxemburgo. Resultou na perfeição. Tornou-se uma grande e bela família.”

@double_t_17 é mais uma história de @portugalnomundo