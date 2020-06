Conhece Tiago Sabarigo?

Por detrás do Instagram @tiagosabarigo está Tiago Sabarigo, nasceu em Évora e vive em Budapeste, na Hungria. Tem 34 anos, saiu de Portugal com 26. Adora a família e cozinhar, é chef de cozinha há 12 anos.

Portugal para Tiago significa origens, casa, família, mar e Benfica, é um benfiquista ferrenho. O seu lugar favorito em Portugal é a Praia da Fonte da Telha.

Considera que ser português no mundo é mostrar uma força sem igual, uma exigência a nível profissional fora do comum, é ter um coração enorme.

A esposa (@eva.jenei ) e a sua filha Szonja, de apenas um mês, são a força de Tiago.

Saiu de Portugal porque precisava de evoluir a nível profissional e como pessoa, sempre gostou de aventuras. De momento, não planeia voltar, mas não sabe o dia de amanhã.

Sente que tem a sorte de trabalhar no que ama. Adora cozinhar, está a prestes a abrir o seu próprio restaurante em Budapeste.

Essência Restaurant – Tiago & Éva (@essenciarestaurantbudapest ) é o seu novo projeto, um restaurante em que o conceito mistura cozinha portuguesa e húngara. Define-o como um voltar às raízes.

O tempo livre é ocupado com a família, a ler, a cozinhar e a fazer desporto.

Costuma estar a par da atualidade portuguesa, mas tem de referir que está muito desiludido com quem “governa” o país e com o estado do futebol.

A nível gastronómico diz que Portugal está muito bem, claro que há sempre espaço para evoluir, mas refere que existem excelentes restaurantes. Refere que com esta pandemia, estagnou um pouco, mas garante que tudo voltará ao normal.

@tiagosabarigo é mais uma história de @portugalnomundo