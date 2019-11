Conhece Tiago Rodrigues?

Por trás do perfil @tiago_da_concertina está Tiago Antunes Rodrigues, um jovem de 15 anos, filho de emigrantes na Suíça.

Portugal para Tiago significa casa, pois tem lá os seus avós, a sua irmã e muitos outros familiares. Diz que é sempre um gosto ir a Portugal, e que cada vez que pode lá vai. Garante que tem muito orgulho em ser português.

Tiago considera que ser português no estrangeiro deve ser um prazer pela possibilidade de mostrar as fantásticas tradições, mas também um desgosto porque se está longe e as saudades são muitas.

O seu lugar preferido em Portugal é o Minho porque é lá que está a sua família, e porque Tiago toca concertina e as maiores festas deste instrumento são lá. Tocar concertina é o que mais gosta de fazer, uma paixão e um orgulho. Tiago toca concertina desde pequenino, já é de família. Em julho do ano passado decidiu criar um grupo de concertinas na Suíça, onde ensina o instrumento.

Explica que só quando for adulto é que pensará se volta a Portugal definitivamente, mas por agora não está nos planos. Costuma estar a par da atualidade do país através das redes sociais, e também fala com a irmã, que vive em Portugal, sobre os acontecimentos.

@tiago_da_concertina é mais uma história de @portugalnomundo!