Conhece Tiago Pires?

Por detrás de @narcizego está Tiago Pires, um transmontano que cresceu em Vimioso, viveu em Bragança grande parte da sua vida e agora percorre o mundo.

Esta aventura começou dia cinco de novembro de 2016 quando chegou á Austrália, mais propriamente a Darwin, com o visto “work and holiday”. Este visto permite-lhe trabalhar legalmente no país e poder passear ou entrar e sair as vezes que quiser do mesmo durante um ano. Durante estes dois anos além da Austrália já viajou por Indonésia , Timor , Tailândia, Malásia, Singapura, Vietnam, Filipinas, Taiwan, e Japão tendo experiências extraordinárias seja ao nível pessoal, social, ou cultural.

Para Tiago, Portugal significa amor, saudade, cultura, educação, são as suas raízes e a força que o faz continuar, pois tudo aquilo que que Tiago é , é Portugal. O que ganha de experiência e conhecimento apenas o vai moldando e fazendo crescer sem beliscar muito orgulho que tem na sua origem.

Ser português no mundo é ser descobridor, aventureiro, e claro ser reconhecido num primeiro encontro como Cristiano Ronaldo, Mourinho, vinho do Porto, Lisboa, surf, Boom Festival, e com o tempo ser reconhecido como trabalhador, companheiro, amigo.

O seu lugar preferido em Portugal é Vimioso. Foi a vila que o viu crescer, é lá que estão os seus amigos de infância, as suas recordações de viver em família e a alegria de uma criança que ainda hoje tenta preservar, já para não falar de toda a beleza natural e histórica que envolve toda a região.

@narcizego é mais uma história de @portugalnomundo!

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @meriipereira | @irispirulito | @nancycarapelho |