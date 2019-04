Conhece Tiago Pina?

Por trás do perfil Instagram @tiagofbpina está Tiago Pina, 30 anos, emigrado há 7 anos nos Estados Unidos 🇺🇸 .

Tiago Pina estudou inicialmente na escola de hotelaria de Coimbra restauração e bar, mas também cozinha e pastelaria avançada. Daí apareceu uma grande paixão, que era a cozinha.

Quando saiu da escola começou a trabalhar no Algarve no restaurante com estrelas Michelin Vila Joya, com a esposa o que para eles foi realizar um sonho.

Emigraram à procura de aventuras e uma proposta de trabalho na qual entretanto se tornou chef de uma casa espanhola de tapas.

Tiago adora Portugal 🇵🇹 de norte ao sul, mas é em Coimbra (Casal da Misarela) que está em casa. Está há sete anos sem ir a Portugal e as saudades apertam, pois ser emigrante não é fácil. Está sempre a par dos acontecimentos de Portugal pois fala todos os dias com a família.

No fim da entrevista Tiago Pina quis deixar está mensagem: “Tenho muito orgulho em ser português, temos muito valor, somos muito bem vistos pelo trabalho que fazemos, trabalhamos duro, somos lusitanos, somos guerreiros, amo-te 🇵🇹“.

@tiagofbpina é mais uma história de @portugalnomundo!

