Conhece Tiago Branco?

Por trás do perfil Instagram @brancotiag0 está Tiago Branco, jovem de 27 anos, que se define como aventureiro, trabalhador, determinado e sonhador. Afirma que saiu de Portugal 🇵🇹 quando Passos Coelho o mandou sair e não se arrepende.

Formado em hotelaria deu dois passos atrás quando chegou à Suíça🇨🇭 e hoje conseguiu colher os frutos disso mesmo. Atualmente é gestor de um restaurante em Genebra.

Portugal para Tiago Branco significa família, praia, amigos, Benfica e as suas raizes. Diz que muito dificilmente voltará a viver em Portugal.

Tiago crê que ser português no estrangeiro significa representar e defender as nossas raizes, a nossa cultura, de um país pequenino que alguns confundem com Espanha, mas que tem tanto a dar e a ensinar ao mundo.

Coimbra é sem dúvida o seu sítio de preferência, pois foi lá que fez os seus estudos.

@brancotiag0 é mais uma historia de @portugalnomundo.