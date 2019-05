Conhece Telmo Correia?

Por trás de @tc_belt está Telmo Correia, 33 anos de idade, natural de Abrantes e residente em Casablanca, Marrocos, há cerca de dois anos.

Portugal para Telmo significa casa, família, amigos, tranquilidade, tradições, comer bem, dizer “bom dia”, no fundo são as suas raízes.

Diz que ser português no estrangeiro é ser reconhecido por ser bom profissional. Considera que é fácil para os portugueses viverem fora do país, são reconhecidos como bons amigos de conversa, tranquilos, próximos dos outros, bons a receber e a ser recebidos.

O lugar preferido de Telmo em Portugal é sem dúvida a sua cidade, Abrantes. Uma cidade calma, histórica, florida, onde toda a gente se conhece. Foi lá que Telmo nasceu e cresceu, por isso é um lugar que fará sempre parte de si.

Boa parte dos seus tempos livres ocupa a ler. Como vive num país que tem 10 meses de verão também passa muito tempo na praia. Telmo adora o mar, sente-se bem junto a ele. Também aproveita para fazer algumas viagens. Sempre que tem uns dias de férias não dispensa passar uns dias em Sevilha, cidade que adora pela seu clima, maneira de estar dos habitantes, ambiente de festa, e romarias diárias.

Telmo saiu de Portugal para abraçar um projeto de uma empresa portuguesa. Trabalha há cerca de 10 anos para esta empresa. Sente-se em casa, trabalha com gente muito competente que o faz acreditar que os riscos valem a pena, e que valoriza o seu trabalho. Adora o que faz, é supervisor de vendas na área têxtil. Diz não se vê a fazer outra coisa, contacta todos os dias com pessoas, adora o trabalho de terreno, adora estar dentro das lojas, e gosta de ouvir as pessoas. Não trabalha na sua área, estudou informática mas nunca se viu como um informático.

Telmo espera regressar a Portugal. “Não passo um dia sem consultar as notícias portuguesas tanto a nível nacional como regional. Dou muito atenção à política nacional, às questões sociais e também desportivas” conta.

@tc_belt é mais uma historia de @portugalnomundo!