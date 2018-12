Conhece Tatiana Silva?

Por trás de @scarlettbytatiana está Tatiana Silva de 30 anos 100% ribatejana a viver nos Emirados Árabes Unidos 🇦🇪 .

@scarlettbytatiana é um pseudónimo criado para o seu blogue e vlogue, daí o nome Scarlett by Tatiana estar em todo o lado. Trabalha como Gerente de Marketing e vendas numa empresa de Design de Interiores

Tatiana Silva saiu de Portugal 🇵🇹 em 2013 para Londres 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 onde ficou até 2017. No ano passado mudou-se para Portugal 🇵🇹 mas realmente não se identificou com o mercado de trabalho. Mudou-se então para o Dubai dia 1 de abril e está a adorar esta experiência. Não deseja voltar para Portugal, a não ser de férias para visitar família e amigos.

Ser portuguesa no estrangeiro é ser destemida. “Acredito que temos uma capacidade de adaptação brutal e o facto de sermos muito genuínos faz-nos conhecer pessoas muito especiais pelo caminho”, diz Tatiana Silva que tem dois locais preferidos em Portugal: Afife no norte do país e a Ilha do Lombo na serra de Tomar, ambas pela sua natureza, calma e energias positivas.

Nos seus tempos livres dedica-se ao seu canal de Youtube, se não for isso gosta de passar tempo com os seus amigos e principalmente comer!

@scarlettbytatiana é mais uma história de @portugalnomundo!

