Conhece Tatiana Costa?

Por de trás deste perfil está Tatiana,uma mulher de 29 anos (quase 30 😅) que nasceu em Lucerna, na Suíça e aonde morou até aos cinco anos.



Depois voltou a Portugal, juntamente com os seus pais e a sua irmã aonde viveram praticamente 9 anos. Os pais decidiram emigrar novamente mas desta vez para o Luxemburgo 🇱🇺 onde já vivem há 15 anos.

Tatiana é filha de portugueses naturais de uma aldeia chamada Dorna, em pleno concelho de Chaves, por isso é uma transmontana de gema.

Portugal para si significa tudo, significa lar, família, amor e felicidade, é aonde pertence e aonde me sente completa e feliz.

O seu lugar preferido em Portugal é, sem dúvida alguma, a sua aldeia, apesar de ser pequena, todos se conhecem e são uma família.

Esta portuguesa adora os convívios, adora as festas das aldeias, adora estar na esplanada a conversa com os amigos. Adora conhecer o nosso país de norte a sul que tem muito para descobrir e sem dúvida o mais lindo do mundo, diz Tatiana.

Infelizmente agora com esta pandemia, não se pode fazer grande coisa por causa das restrições e dos cuidados a ter. Mas gosta de passear, ir ao cinema, de ler um bom livro em português, de ir ver futsal ao domingo, de ficar por casa com o namorado e com a família, de conviver e ir beber um copo a noite com eles. E adora viajar. É sem dúvida dos seus passatempos preferidos.

Saiu de Portugal, porque veio com os seus pais que tomaram a difícil decisão de emigrar novamente em busca de um futuro melhor para eles e para a família.

Neste momento, Tatiana trabalha como secretária numa escola de condução e adora o que faz pois foi nessa área de administração que se formou.

Em casa a televisão está sempre nos canais portugueses e está sempre a par das atualidades ou então nas redes sociais.

Ser português no estrangeiro para a Tatiana é dar a conhecer a cultura portuguesa, as tradições, a boa comida pelo mundo fora embora por vezes não seja nada fácil algumas pessoas se integrarem.