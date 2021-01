Conhece Susana da Silva?

Por trás do perfil do Instagram @madeinmadeirarefinedinlondon está Susana da Silva, uma estilista madeirense emigrada no Reino Unido.

“Sou uma um ilhoa (Madeira), o meu parceiro é um ilhéu (Guernsey) e moro em Londres, cidade que metaforicamente é uma ilha cheia de ilhéus porque culturalmente é diferente do resto do país”.

Para Susana, Portugal é diferente. É unicamente diferente do resto da Europa, é também o que chama “Home” (casa) e adora partilhar o melhor do país com as pessoas que cruza no seu caminho.

Como não tem os traços característicos portugueses, diz adorar surpreender as pessoas com a sua paixão e conhecimento (em todos os aspetos) da cultura, especialmente ligados aos vinhos e à comida.

O seu lugar preferido em Portugal é a Madeira, especialmente a costa norte, que parece um mundo Jurássico. Sendo residente em Londres não pode deixar de sentir-se “constantemente impressionada por ser de um lugar tão incrível”.

O tempo livre é ocupado a degustar vinho, provar nova comida e a viajar pelo mundo.

Saiu de Portugal por razões económicas, sempre quis encontrar os pais biológicos e necessitava financiar esse sonho.

Diz que quer voltar um dia, vive a planear cada passo para encontrar o pedaço de terreno com vista para o mar onde possa construir a casa dos seus sonhos.

É uma pessoa apaixonada pelo que faz e partilha. Durante o dia trabalha em “compliance” (auditoria e prevenção de fraude), mas em casa encontra sempre tempo para mergulhar nas suas paixões criativas, a fotografia, o planeamento de viagens e a organização de eventos.

Susana costuma estar a par da atualidade de Portugal, “apesar de não ser muito de ver TV ou notícias sensacionalistas”, mas tenta continuar atualizada a nível de eventos do mundo criativo e do turismo em Portugal.

É muito opinativa em relação às empresas relacionadas com o turismo e à sua maneira de oferecer um bom atendimento ao cliente. “O mundo está obcecado pela palavra luxo, mas muitos desconhecem o seu significado”.

Susana sonha em tornar-se melhor ‘critic’ para ajudar empresas a gastar menos e a concentrarem-se no que realmente importa, com base nas suas experiências e viagens.

@madeinmadeirarefinedinlondon é mais uma história de @portugalnomundo.