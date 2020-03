Conhece Stephanie Martins?

Por trás do Instagram @nii_ed35 está Stephanie Martins, nascida no Luxemburgo há 24 anos, filha de portugueses da diáspora.

Stephanie conta que Portugal é o sítio onde se sente em casa. Explica que, apesar de ter nascido no Luxemburgo, se identifica mais com Portugal porque é lá que tem as suas raízes.

Confessa que ser portuguesa no estrangeiro às vezes é difícil porque, apesar de ter nascido e crescido no Luxemburgo, nunca é considerada 100% luxemburguesa por ser filha de portugueses.

O lugar preferido de Stephanie em Portugal é a terra da sua mãe, a Cercosa, no concelho de Mortágua. Sabe-lhe bem voltar a ‘casa’ e estar com os amigos de lá, sair da rotina e voltar para a terra onde ainda se vai buscar água à fonte. Também adora Leiria porque tem família lá, e costumava passar as férias na Praia da Vieira.

Confessa que um dia gostaria de se mudar para Portugal, porque sente que lá viveria de maneira diferente.

Stephanie trabalha para um banco luxemburguês e gosta daquilo que faz.

Está sempre a par do que se passa em Portugal.

@nii_ed35 é mais uma história de @portugalnomundo