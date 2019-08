Conhece Soraia Deus?

Por trás de @soraiadeus está Soraia Deus, jornalista de formação que adora comunicar, contar histórias e procurar inspiração em tudo o que a rodeia. Move-se no criativo mundo 🌍 da comunicação e dos conteúdos.

Portugal é a casa onde tem de voltar sempre. É a sua base, o sítio onde encontra o seu ponto de equilíbrio, as suas raízes, as pessoas que mais ama. Tem um orgulho gigante em ser portuguesa.

Ser estrangeiro no mundo é isso mesmo, ser estrangeira! É viver com o coração dividido entre o país de acolhimento e a nossa terra Portugal. É aprender a gerir as saudades, a dar valor às pequenas coisas e a encontrar nos amigos (muitas vezes também portugueses no estrangeiro) o conforto da família.

Portugal é maravilhoso de norte a sul (e ilhas!) e é difícil eleger um lugar preferido, mas os sítios que têm mais sentido para si são, sem dúvida, Torres Novas, sua terra natal; Lisboa, onde residia até emigrar e a serra da Estrela por ter ali estudado (Covilhã) e por passar ali parte das suas férias de Verão todos os anos, numa aldeia chamada Cativelos que tem a energia que precisa para carregar baterias. Vivendo numa ilha onde há Verão todo o ano, o mais comum é ir à praia no tempo livre. Além disso gosta de passar tempo com os amigos; gosta de cozinhar e de fazer desporto.

Foi convidada em finais de 2005 para integrar um projeto de produção de um programa de televisão para a RTP África a partir de Cabo Verde. Era um contrato de cinco meses mas parte da equipa foi desafiada a ficar. E assim foi! O programa chama-se Nha Terra Nha Cretcheu e dura até hoje. 13 anos de emissão na RTP.

Obviamente que regressar está nos planos ainda que sem data marcada, mas quando as condições estiverem reunidas.

Gosta muito do que faz. É formada em Ciências da Comunicação. Em Portugal era jornalista. Em Cabo Verde alargou as suas competências e passou a coordenar os conteúdos de uma agência de comunicação e marketing. Tem oportunidade de trabalhar com marcas, projetos de consultoria de comunicação, eventos. É um mundo muito criativo.

Soraia Deus está a par do que se passa em Portugal tanto por interesse pessoal como por necessidade profissional.

Dia 1 de agosto, “mês dos emigrantes”, vai ser lançado um blogue familiar chamado “ 23 quilos à justa ” e que é um espaço virtual de partilha de histórias, sobre esta condição de ser emigrante. O blogue fala de viagens; daquilo que inspira Soraia e a sua família), de Cabo Verde, de Portugal e tem também uma área de entrevistas a outros emigrantes portugueses espalhados pelo mundo.