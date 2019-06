Conhece Soraia da Silva Oliveira?

Por trás do perfil Instagram @soraia.emanuela está Soraia da Silva Oliveira, natural de Castelões de Cepeda, Paredes, no distrito do Porto.

Cresceu e estudou na Alemanha e atualmente trabalha na sua área, é assistente da gerência e trabalha no setor imobiliário.

Para Soraia Portugal 🇵🇹 é amor, vida, família e as suas raízes.

Os seus pais deixaram Portugal para uma vida melhor.

Soraia foi Miss Portugal Alemanha em 2017.

Tem muito orgulho em ser portuguesa. O seu lugar preferido é a Ribeira no Porto.

Adora Portugal, mas de momento não quer voltar, mas quem sabe, se calhar um dia volta às suas raízes portuguesas.

@soraia.emanuela é mais uma historia de @portugalnomundo.