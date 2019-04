Conhece Sónia Servo?

Por trás do perfil @duque.family.diaries está Sónia Servo, de 36 anos. Mãe da Camilinha, de dois anos, e noiva do Santiago de 25.

Sónia nasceu em Lisboa e foi criada entre o litoral alentejano e um bairro lisboeta típico. Apaixonada pelo mundo, mas principalmente por Portugal, Sónia adora voltar com a filha todos os anos para que esta cresça com ligação ao cantinho mais bonito da Europa!

O seu noivo, originário da Colômbia, ainda é mais maluco por Portugal do que ela, e isso faz com que tenham mesmo de voltar todos os anos! Ela adora o Algarve, já ele é maluco por Lisboa que descreve como a cidade perfeita com uma mistura de tudo o que se pode querer.

Sónia foi para Amsterdão para estar com a sua família porque os seus pais no início da crise decidiram emigrar para dar mais oportunidades aos seus irmãos. Quando todos se mudaram ela decidiu vender tudo e mudar-se com eles não sabendo que iria ser o passo que mudaria a sua vida completamente.

Na Holanda enfrentou infertilidade, divórcio, um novo amor com 10 anos de diferença e uma história de milagres e superação que lhes trouxe duas filhas, a Mia e a Camila, uma no céu e uma consigo. Hoje sabe que emigrar foi a melhor decisão da sua vida e não se imagina a viver em mais lado nenhum.

Atualmente é mãe a tempo inteiro depois de oito anos em gerência de hotelaria e de uma carreira bem sucedida, mas é estar com a sua portuguesinha que a faz feliz.

Voltará a ter o seu próprio negócio no ramo da beleza num futuro próximo. Quer trazer o cuidado e atenção portugueses para Amsterdão!

Como acredita que aquilo a que damos atenção cresce opta por não ver noticiários, acha o prisma demasiado negativo. Mantém-se informada por notícias online ou conversas com amigos ou com o irmão.

O que Sónia mais gosta de fazer é conhecer sítios, tirar imensas fotos e guardar muitas recordações! E não fala só de férias, mas de dias com amigas em play dates com os miúdos ou fins de semana para ir conhecer uma qualquer cidade nova. Viver de verdade os seus dias é o que a deixa plenamente feliz.

@duque.family.diaries é mais uma história de @portugalnomundo!

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @nancycarapelho | @joanafilipacacm